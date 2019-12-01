León XIV retoma actividades religiosas en el hospital tras cirugía por cáncer de pulmón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 17:11:44

Roma, Italia, a 14 de octubre de 2026.- El papa León XIV comenzó su recuperación después de una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón y participó este miércoles en una misa celebrada en el décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado.

El pontífice fue sometido el martes a una cirugía asistida por video para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, procedimiento en el que se confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con el informe médico difundido por el Vaticano, el estado de salud del líder católico evoluciona de manera favorable. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron resultados dentro de los parámetros esperados tras la operación.

Además, León XIV ya comenzó a caminar, realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual. Se prevé que permanezca internado alrededor de una semana, aunque el tiempo de hospitalización dependerá de su evolución.

Mientras tanto, los médicos esperan los resultados de los estudios realizados a los tejidos y ganglios linfáticos para determinar si requiere algún tratamiento adicional. Sus compromisos oficiales fueron suspendidos hasta el próximo 20 de octubre.