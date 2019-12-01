León XIV retoma actividades religiosas en el hospital tras cirugía por cáncer de pulmón

León XIV retoma actividades religiosas en el hospital tras cirugía por cáncer de pulmón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 17:11:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, a 14 de octubre de 2026.- El papa León XIV comenzó su recuperación después de una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón y participó este miércoles en una misa celebrada en el décimo piso del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado.

El pontífice fue sometido el martes a una cirugía asistida por video para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, procedimiento en el que se confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con el informe médico difundido por el Vaticano, el estado de salud del líder católico evoluciona de manera favorable. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron resultados dentro de los parámetros esperados tras la operación.

Además, León XIV ya comenzó a caminar, realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual. Se prevé que permanezca internado alrededor de una semana, aunque el tiempo de hospitalización dependerá de su evolución.

Mientras tanto, los médicos esperan los resultados de los estudios realizados a los tejidos y ganglios linfáticos para determinar si requiere algún tratamiento adicional. Sus compromisos oficiales fueron suspendidos hasta el próximo 20 de octubre.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres por presunto fraude con asociación ambiental en Guanajuato
Alexa permanece en terapia intensiva tras ataque armado en la comunidad El Guayabo de Apatzingán
Detienen en Querétaro a presunto responsable de secuestro agravado de tres mujeres en Apatzingán
Servicio social: Solicitan colaboración para la localización de familiares de Ezequiel López Almontes
Más información de la categoria
¡Sin dinero para trabajadores, pero pagó 5 millones a Gloria Trevi!: Apatzingán pide 10 millones prestados para pagar las cuentas del gobierno de Fanny Arreola 
Cae en Campeche, "La Patrona", presunta operadora criminal de Tabasco
IMSS se convirtió en el paciente condenado a morir: Carlos Quintana
Gladyz Butanda confirma su registro por Morelia