León XIV llama al diálogo entre Estados Unidos y Cuba para que no sufra el pueblo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 09:12:32

Ciudad del Vaticano, 1 de febrero del 2026.- El papa León XIV llamó a Cuba y Estados Unidos a entablar un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia y cualquier acción que incremente el sufrimiento del pueblo cubano.

El mensaje fue emitido este domingo tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde el pontífice expresó su preocupación por el aumento de las tensiones entre ambos países.

“He recibido con gran preocupación noticias del aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo”, afirmó el Papa desde la ventana del Palacio Apostólico.

El pontífice, de origen estadounidense, también pidió la intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, para que “proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra”.

Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) manifestó su “profunda preocupación” por el agravamiento de la situación económica y social en la isla y exhortó a buscar caminos de diálogo y cambios estructurales.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita más angustias ni dolor”, subrayaron los obispos, en referencia a una posible afectación en el suministro de petróleo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara imponer aranceles a los países que vendan crudo a la isla.