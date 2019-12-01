Lanzamientos de misiles norcoreanos reavivan tensiones en la península coreana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:49:38

Pionyang, Corea del Norte, 7 de abril de 2026.- Las tensiones en la península coreana se intensificaron nuevamente luego de que Corea del Norte realizara lanzamientos de misiles en un lapso de 24 horas, según reportó el Ejército de Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detalló que el primer proyectil fue detectado el martes desde las cercanías de Pionyang. Un día después, se identificaron múltiples misiles balísticos de corto alcance lanzados desde Wonsan, los cuales recorrieron cerca de 240 kilómetros antes de impactar en el mar de Japón.

Este nuevo episodio militar ocurre en medio de fricciones persistentes, marcadas recientemente por ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, así como por incidentes relacionados con incursiones de drones.

En el ámbito político, las señales de posible distensión fueron descartadas por Pionyang. El viceministro de Asuntos Exteriores, Jang Kum-chol, rechazó la interpretación de Seúl sobre los elogios dirigidos al presidente Lee Jae-myung, calificándola como errónea y alejada de la realidad.

El funcionario norcoreano afirmó que dichos mensajes no implican un acercamiento, sino que constituyen una advertencia ante eventuales provocaciones. En ese sentido, reiteró que Corea del Sur seguirá siendo considerado un “Estado enemigo”, postura que aseguró no cambiará.

Por su parte, autoridades surcoreanas informaron que tres personas enfrentan cargos por presuntos delitos de traición y violaciones a la seguridad aérea, en un caso vinculado a las recientes tensiones.