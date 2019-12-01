Lanza EU bombardeo en una costa cercana al estrecho de Ormuz

Lanza EU bombardeo en una costa cercana al estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:20:37
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Washington, Estados Unidos, a 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes una ofensiva aérea dirigida a infraestructura militar en Irán, en medio de un escenario de alta tensión en una de las zonas clave para el comercio energético mundial.

De acuerdo con el reporte difundido por el propio ejército estadounidense, se utilizaron bombas de alta penetración de 5 mil libras contra instalaciones ubicadas en la costa cercana al estrecho de Ormuz. El objetivo, señalaron, eran emplazamientos que presuntamente almacenaban misiles de crucero con capacidad antibuque.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que en la operación se emplearon diversas municiones diseñadas para impactar estructuras reforzadas, al considerar que dichos sistemas representaban una amenaza directa para la navegación internacional en esta ruta estratégica.

El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte considerable del petróleo que se comercia a nivel global, se mantiene como un punto de fricción constante entre Washington y Teherán, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la región.

Hasta ahora, el gobierno iraní no ha emitido información oficial sobre posibles afectaciones, daños materiales o víctimas tras el ataque.

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