Lamenta Trump no poder postularse para un tercer mandato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 11:19:35

Gyeongju, Corea del Sur, a 29 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que no puede optar a la reelección para un tercer mandato, pues lo prohíbe la Constitución, y dijo que “es una lástima”.

“Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente”, declaró a la prensa a bordo del Air Force One.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan luego de que el pasado 27 de octubre señalará que le encantaría buscar de nueva cuenta la reelección.

“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo”, dijo a los reporteros.

Sin embargo, el líder republicano respaldó una eventual candidatura para 2028 encabezada por el actual vicepresidente, JD Vance, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, como compañero de fórmula.