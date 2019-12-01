La Tierra se acerca al "caos climático"; aseguran que signos vitales continúan empeorando

Ciudad de México, a 29 de octubre 2025.- Las pruebas y las evidencias científicas de que la Tierra se acerca al “caos climático” son cada vez más contundentes y la mayoría de los ‘signos vitales’ que miden la salud del sistema ecológico y climático del planeta empeoran a un ritmo récord.

Cabe señalar que el 2024 fue el año más caluroso registrado, y con mucha probabilidad el más caluroso de al menos los últimos 125 mil años.

Además, los principales indicadores que revelan la salud de la Tierra, como son la concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura global media, la extensión del hielo en los polos y los glaciares, la deforestación, la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la pérdida de biodiversidad muestran una tendencia muy negativa.

Lo anterior se reveló en el informe sobre ‘El Estado del Clima 2025‘, un estudio anual realizado por una coalición internacional que ha sido dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Oregón y en el que han participado, entre otros centros y universidades de numerosos países, el Instituto Americano de Ciencias Biológicas y el Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, de Alemania.

“Sin estrategias eficaces, nos enfrentaremos rápidamente a riesgos cada vez mayores que amenazan con desbordar los sistemas de paz, gobernanza y salud pública y ecosistémica”, manifestó uno de los investigadores principales del estudio, el profesor en la Universidad Estatal de Oregón William Ripple, quien ha alertado de la “peligrosa” trayectoria en la que se han situado el planeta y la humanidad.

De igual forma, el estudio reveló que 22 de los 34 signos vitales del planeta están ya en niveles récord, pero incide también en que no es demasiado tarde para limitar el daño incluso aunque no se alcanzara el objetivo de limitar el aumento de la temperatura que se estableció en el Acuerdo de París hace 10 años.