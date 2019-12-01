La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo

La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:30:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Barcelona, España, a 31 de octubre 2025.- La Basílica de la Sagrada Familia, ubicada en la ciudad de Barcelona, España, se convirtió en la iglesia católica más alta del mundo al superar a la Catedral de Ulm, que se encuentra en Alemania.

De acuerdo con los reportes más recientes, los encargados de la obra colocaron  el primer elemento que forma parte de la cruz de la torre de Jesucristo, la más alta de la edificación, que ya alcanza ahora los 162.91 metros, con lo que supera los 161,53 metros de altura de la iglesia luterana de la ciudad alemana de Ulm, cuya construcción concluyó en el siglo XIX.

Cabe señalar que, la torre de Jesucristo tendrá una altura final de 172.5 metros cuando termine la colocación de la cruz.

Según informó la administración de la basílica, la pieza colocada corresponde al brazo inferior de la cruz, con una altura de 7,25 metros y un peso de 24 toneladas.

Una vez completada, la cruz tendrá una altura total de 17 metros, equivalente aproximadamente a un edificio de cinco plantas, y una anchura de 13.5 metros.

Es de mencionar que se planea que se espera que la Sagrada Familia alcanzará los 172.5 metros de altitud en la Torre de Jesucristo en junio de 2026, justo antes del el acto central del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, arquitecto de la magna obra, al que se ha invitado al papa León XIV.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios