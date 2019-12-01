Kristi Noem deja de ser enviada especial de Trump; continuará como asesora en seguridad regional

Washington, Estados Unidos, a 15 de octubre de 2026.- La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, concluyó su etapa como enviada especial del gobierno de Donald Trump para la iniciativa Escudo de las Américas, luego de que su nombramiento venciera en septiembre pasado. Sin embargo, continuará vinculada a las labores de cooperación regional desde una nueva función como asesora principal del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

De acuerdo con información difundida por CBS News y confirmada por un funcionario del Departamento de Estado, Noem seguirá participando en los trabajos relacionados con la seguridad del hemisferio occidental, por lo que su salida del cargo no representa el fin de su colaboración con la administración estadounidense.

El Escudo de las Américas fue impulsado por el gobierno de Trump para establecer mecanismos de cooperación con países de América Latina y el Caribe en temas económicos, combate a los cárteles y seguridad regional.

Aunque su designación había concluido antes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en septiembre en Nueva York, Noem continuó asistiendo a encuentros diplomáticos vinculados con esta iniciativa.

Entre sus actividades recientes estuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el pasado 22 de septiembre, así como su participación en un encuentro de dirigentes regionales organizado por Trump, quien reconoció públicamente su trabajo.

Noem fue designada enviada especial en marzo de este año, después de que el mandatario estadounidense la removiera de la Secretaría de Seguridad Nacional, dependencia cuya gestión había enfrentado cuestionamientos. Su nuevo encargo la mantuvo involucrada en la agenda de seguridad de Washington con América Latina y el Caribe.