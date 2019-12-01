Kamala Harris acusa a Netanyahu de “arrastrar” a Trump a una guerra con Irán

Kamala Harris acusa a Netanyahu de “arrastrar” a Trump a una guerra con Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 16:33:43
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Washington D.C., Estados Unidos, 18 de abril de 2026.- La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “arrastró” al presidente Donald Trump a una guerra con Irán, una decisión que, afirmó, no cuenta con el respaldo del pueblo estadounidense.

Durante declaraciones recientes, Harris sostuvo que Trump “entró en una guerra, fue arrastrado a ella por Bibi Netanyahu, dejemos eso claro, entró en una guerra que el pueblo estadounidense no quiere”, al mismo tiempo que advirtió que dicha situación pone en riesgo a los miembros del servicio militar de Estados Unidos.

La ex vicepresidenta criticó que la escalada del conflicto podría tener consecuencias para la seguridad de las tropas estadounidenses y aumentar la tensión en Medio Oriente, en un contexto ya marcado por enfrentamientos y advertencias entre Irán e Israel.

Las declaraciones de Harris se dan en medio de la tensión política en Estados Unidos sobre la participación militar del país en la región y el respaldo de Washington a Israel.

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