Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 09:48:05

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar por 25 años a una organización criminal que utilizó estructuras del Estado venezolano para importar toneladas de estupefacientes hacia su territorio.

En el documento actualizado, los fiscales sostienen que el mandatario y otros altos funcionarios corrompieron instituciones públicas, además de que brindaron protección policial y apoyo logístico a organizaciones criminales transnacionales.

Entre los grupos mencionados destacan el Cártel de Sinaloa y la organización criminal Tren de Aragua, a quienes, según el expediente, se les garantizaba impunidad a cambio de pagos millonarios y favores políticos.

Igualmente, la acusación también señala que Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a reconocidos narcotraficantes y facilitó vuelos con cobertura diplomática para trasladar tanto droga como ganancias ilícitas entre México, Venezuela y Estados Unidos.

El presidente venezolano fue acusado formalmente de cuatro delitos federales.