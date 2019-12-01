Jurado dice que Musk engañó a accionistas de Twitter durante proceso de compra; podría pagar suma multimillonaria

Jurado dice que Musk engañó a accionistas de Twitter durante proceso de compra; podría pagar suma multimillonaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 08:47:22
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San Francisco, California, Estados Unidos, a 21 de marzo 2026.- Un jurado en el estado de California dictaminó que el magnate Elon Musk engaño a los inversionistas de Twitter, ahora X, durante el proceso de compra de la red social, al hacer declaraciones falsas y engañosas que provocaron la caída del precio de las acciones, lo que llevó a cerrar la operación en 44 mil millones de dólares.

Luego de tres días de deliberación, los miembros encargados de tomar una decisión indicaron que el hombre más rico del mundo engañó deliberadamente a los accionistas, al comentar que la red social tenía demasiadas cuentas falsas y se retractaría del acuerdo de compra.

El veredicto fue emitido en una corte federal de San Francisco y responde a una demanda presentada en 2022 en nombre de los accionistas de Twitter que vendieron sus acciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de ese año, pocas semanas antes de que se concretara la compra de la plataforma por parte del multimillonario.

Se dio a conocer que los daños totales podrían ascender hasta los 2 mil 600 millones de dólares, según afirmaron este viernes los abogados de los demandantes a CNBC.

En la querella legal se alega que el empresario sudafricano violó las leyes federales de valores al realizar declaraciones públicas falsas que “fueron cuidadosamente calculadas para hacer bajar el precio de las acciones de Twitter”, según información citada por Los Angeles Times.

Joseph Cotchett, abogado que representa a los inversores de Twitter, dijo a CNBC a la salida del tribunal que el veredicto era “un ejemplo” de lo que “no se le puede hacer al inversor promedio”, trabajadores como maestros, bomberos y enfermeros.

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