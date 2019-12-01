Jueza bloquea proyecto del "Arco del Triunfo" de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 14:20:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de noviembre 2026.- La jueza federal de Distrito, Tanya Chutkan frenó el proyecto impulsado por la administración del presidente Donald Trump, para construir un mega monumento parecido al “Arco del Triunfo de París” en la ciudad de Washington D. C.

La togada determinó que el gobierno federal no podrá iniciar las obras durante un periodo de dos semanas, mientras el tribunal analiza los recursos legales que cuestionan la legalidad de la construcción.

Cabe señalar que la decisión de la juzgadora llegó luego de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) aprobara el proyecto por ocho votos contra cuatro.

Miles de personas se han manifestado en contra de la edificación del arco; una de las principales quejas es la ubicación del mismo, ya que tendría 76 metros de altura y se levantaría junto al Cementerio Nacional de Arlington, considerado un lugar sagrado para Estados Unidos.

La altura del monumento superaría tanto al Arco del Triunfo parisino como el Obelisco en honor a Abraham Lincoln.

Durante una sesión, los 12 miembros NCPC votaron a favor de iniciar las obras en un ejercicio que dejó ocho votos a favor y cuatro en contra.

Aquellos que mostraron su rechazo al proyecto argumentaron preocupaciones legales, la ausencia de una asignación presupuestaria del Congreso para financiar la obra y las dudas sobre los argumentos del secretario de Defensa, Pete Hegseth, acerca del posible uso militar del arco.