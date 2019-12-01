Juez prohíbe uso de datos tributarios para localizar a migrantes en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:43:55
Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a 6 de febrero 2026.- Un juez federal con sede en Boston, Massachusetts, emitió una orden que prohíbe al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), acceder a datos tributarios confidenciales para localizar a migrantes.

La determinación temporal del togado  bloquea de forma preliminar el intercambio y utilización de información del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como direcciones y otros datos de contribuyentes, para fines de control migratorios.

Asimismo, el juzgador señaló que la legislación estadounidense impone límites estrictos a la divulgación de información fiscal y que las excepciones previstas no permiten su empleo generalizado para investigaciones migratorias, al señalar que este caso plantea un conflicto clave entre la aplicación de la ley y las garantías de confidencialidad de los contribuyentes.

Las organizaciones que interpusieron la demanda argumentaron que el uso de datos tributarios con fines migratorios podría disuadir a millones de personas de cumplir con sus obligaciones fiscales por temor a represalias.

Cabe mencionar que la orden del juez tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del caso, pero permanecerá vigente mientras continúa el proceso judicial.

Comentarios