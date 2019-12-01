Juez federal ordena la suspensión temporal de la expulsión de niño migrante que fue detenido junto a su padre en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 22:48:15

San Antonio, Texas, a 27 de enero 2026.- Un juez federal ordenó la suspensión temporal de la expulsión de Estados Unidos de un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre la semana pasada en Minnesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El menor, identificado como Liam Conejo Ramos, y su padre, Adrián Conejo Arias, ambos solicitantes de asilo provenientes de Ecuador, fueron arrestados el pasado 20 de enero. El caso provocó indignación y movilizaciones, ya que activistas y manifestantes calificaron las acciones de la policía migratoria como excesivas.

El juez Fred Biery, del tribunal federal de San Antonio, Texas —donde permanecen detenidos— determinó que cualquier “expulsión o traslado” del niño y su padre queda prohibida “hasta nueva orden (…) mientras impugnen su detención”.

Las imágenes del arresto se difundieron ampliamente en redes sociales.

Las versiones oficiales sobre lo ocurrido son contradictorias. Autoridades federales aseguraron que el padre huyó del lugar y dejó solo al menor. En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que los agentes intervinieron para proteger al niño después de que su padre “escapara” de una redada.

Sin embargo, autoridades escolares sostienen una versión distinta y señalan que el menor fue utilizado como “carnada” para tocar la puerta de la vivienda familiar e intentar que salieran otros integrantes del hogar, entre ellos su madre, quien se encuentra embarazada.

La Cancillería de Ecuador confirmó que Liam y su padre permanecen en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas.

“Un niño de cinco años en realidad no cometió ningún delito (…) están abusando de la gente migrante”, declaró a CNN el tío del menor, Luis Conejo.