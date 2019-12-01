Juez descarta desechar caso contra Maduro y Cilia Flores

Juez descarta desechar caso contra Maduro y Cilia Flores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:50:57
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Nueva York, Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- Alvin Hellerstein, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, descartó desestimar el caso del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En la audiencia del 26 de marzo, el togado de 92 años dijo que esa decisión sería “tomar una medida demasiado seria”.

El matrimonio es acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción, entre otros.

La defensa de Maduro y Flores pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Cabe señalar que, tanto el depuesto mandatario como la Administración venezolana están sancionados por la Unión Americana, por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó dicho permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

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