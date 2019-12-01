Joe Biden finaliza su tratamiento de radioterapia contra el cáncer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 09:19:12

Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, a 21 de octubre 2025.- El ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden finalizó su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, el cual anunció a principios del 2025, luego de dejar la Presidencia.

El ex mandatario, de 82 años de edad, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, luego de su última sesión, según un video publicado en Instagram por su hija Ashley Biden.

En dicha publicación, la hija del ex jefe de Estado agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento.

Por otra parte, un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el exjefe de Estado necesite seguir con la radioterapia.

Cabe recordar que, el cáncer de próstata del ex presidente fue detectado durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento, por lo que los expertos señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.