JD Vance insinúa que manifestante es inmigrante ilegal durante mitin en Carolina del Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 19:18:04

Carolina del Norte, Estados Unidos, 19 de octubre de 2026.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participó en un mitin de campaña en Hendersonville, Carolina del Norte, como parte de las actividades del Partido Republicano rumbo a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Durante el evento, un manifestante interrumpió el discurso de Vance al gritar “Liberen los archivos de Epstein” y “Dios bendiga a nuestros niños”. El hombre se encontraba sentado justo detrás del podio.

Ante la interrupción, Vance insinuó que el manifestante podría ser un “inmigrante ilegal”, al referirse a su afirmación de que no había cruces fronterizos ilegales: “Pero uno no está mal, ¿verdad?”. Su respuesta provocó risas y cánticos de “USA” entre los asistentes.

El comentario del vicepresidente generó indignación en redes sociales, donde varios usuarios lo calificaron de racista por insinuar que el manifestante era un inmigrante ilegal por su color de piel, en respuesta a sus reclamos durante el mitin.

El mitin formó parte de la campaña republicana para las elecciones de medio mandato, en las que el partido busca respaldar a sus candidatos, entre ellos Michael Whatley.