Japón se perfila a tener a su primera jefa del Ejecutivo; Takaichi gana primarias de partido oficialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:45:40
Tokio, Japón, a 4 de octubre 2025.- La política conservadora con posturas nacionalistas, Sanae Takaichi, ganó las elecciones primarias y se convirtió en la lideresa del hegemónico Partido Liberal Democrático (PLD), por lo que se perfila a ser la primera mujer en ocupar el Ejecutivo en Japón.

La derechista, de 64 años, ganó la segunda vuelta de las elecciones internas al imponerse al centrista Shinjiro Koizumi.

Cabe mencionar que su victoria en los comicios del PLD le tiene prácticamente asegurada la investidura parlamentaria como primera ministra nipona, lo que según la prensa japonesa podría celebrarse a partir del 13 de octubre.

Cabe recordar que, el pasado 7 de septiembre, el actual premier, Shigeru Ishiba, anunció que dimitiría tras menos de un año en el cargo, presionado por los desastrosos resultados electorales que sufrió el PLD bajo su liderazgo.

Ishiba, de 68 años, asumió el poder en septiembre de 2024 tras imponerse en unas primarias a Takaichi quien fungió como ministra de Seguridad Económica.

