Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 22:25:21

Tokio, Japón, 16 de noviembre de 2026.- El gobierno de Japón presentó una protesta ante Rusia luego de que dos aviones rusos ingresaran a su espacio aéreo durante la madrugada del martes 17 de noviembre (hora local), cerca de la isla de Okinoshima, en la prefectura de Fukuoka.

Luego de detectar las aeronaves, las fuerzas japonesas enviaron aviones de combate para advertirles. El incidente ocurrió poco después de las 4:00 de la mañana y fue confirmado por el portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

El funcionario calificó lo ocurrido como una violación a la soberanía de Japón y señaló que su gobierno exigió a Moscú tomar medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Este incidente ocurre en un momento en que las relaciones entre ambos países se han deteriorado notablemente, principalmente por las sanciones que Japón ha impuesto a Rusia debido a la guerra en Ucrania, la detención de un periodista japonés en Rusia, acusado de espionaje, y otros desacuerdos recientes.

Por su parte, Corea del Sur también informó que desplegó aviones de combate tras detectar aeronaves militares rusas cerca de su territorio, aunque aclaró que estas no ingresaron a su espacio aéreo.