James Talarico gana la elección al Senado en Texas y pone fin a 38 años sin un triunfo demócrata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 22:26:56

Austin, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2026.- El demócrata, James Talarico, ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos en Texas, luego de vencer al republicano Ken Paxton, con lo que puso fin a una racha de 38 años sin que el estado eligiera a un senador de este partido.

De acuerdo con los resultados reportados, Talarico consiguió la victoria en una de las contiendas más importantes de las elecciones intermedias, al superar a Paxton, quien actualmente se desempeña como fiscal general de Texas.

James Talarico obtuvo el 59.21% de los votos, mientras que el republicano Ken Paxton alcanzó el 39.31% y Ted Brown, del Partido Libertario, logró el 1.58%.

Este triunfo representa un cambio en la representación política del estado, puesto que durante décadas fue el principal territorio del Partido Republicano. La última vez que Texas eligió a un senador demócrata fue en 1988.

Talarico, quien se desempeña como representante estatal, centró su campaña en temas económicos, el costo de vida y las dificultades que enfrentan las familias. Durante las elecciones también recibió el apoyo de distintos políticos del Partido Demócrata.

Por su parte, Ken Paxton buscaba obtener un lugar en el Senado después de haber conseguido la candidatura republicana y contar con el respaldo de sectores conservadores.

Finalmente, con este resultado los demócratas consiguen una victoria importante en Texas, que podría tener consecuencias en el balance de poder dentro del Senado y en las decisiones legislativas durante los próximos años.