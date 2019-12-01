Italia restituye a México 27 piezas arqueológicas y fósiles precolombinos

Italia restituye a México 27 piezas arqueológicas y fósiles precolombinos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 14:49:57
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Roma, Italia, a 16 de julio 2026.- Italia devolvió a México un lote de 27 piezas arqueológicas y paleontológicas precolombinas, las cuales fueron recuperadas por la unidad de Tutela del Patrimonio Cultural (TPC) de los Carabineros italianos en diversas operaciones contra el tráfico ilegal de arte.

De acuerdo con un comunicado oficial, la entrega de los objetos prehispánicos se llevó a cabo en la sede de la Embajada mexicana en Roma.

En la ceremonia, el general de brigada de los Carabineros, Antonio Petti, devolvió las piezas al embajador mexicano, Genaro Lozano.

El acto contó con la presencia de de la directora del Instituto Cultural de México “Tina Modotti”, Mónica de la Mora Kuri.

Por su parte, el representante mexicano en Italia dijo a la agencia EFE que estas piezas “representan la historia viva de México” y dijo que la entrega no es sobre un tema monetario, sino que destacó el “valor de la memoria, de la justicia y de recuperar y mantener viva la historia”.

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