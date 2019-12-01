Israel lanza "última advertencia" para que abandonen la ciudad de Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:00:07

Jerusalén, Israel, a 1 de octubre 2025.- El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, emitió una “última advertencia” a los habitantes de la ciudad de Gaza, para que abandonen la urbe, previo a una operación masiva por parte del Ejército de su país.

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que lo deseen se trasladen al sur y dejen a los operativos de Hamas aislados en la ciudad de Gaza", afirmó el funcionario.

De igual forma, agregó que todas las personas que decidan permanecer en la ciudad serán considerados terroristas.

Además, el ministro Katz anunció que el último acceso y salida al norte del enclave palestino será cerrado definitivamente a partir de las 12:00 horas tiempo local.

Por su parte, Hamás calificó las declaraciones del mando militar israelí como "un preludio a la escalada de crímenes de guerra cometidos por su ejército contra cientos de miles de residentes inocentes de la ciudad, incluidos mujeres, niños y ancianos".

"Representan una flagrante manifestación de arrogancia y desprecio por la comunidad internacional y los principios del derecho internacional y humanitario", afirmó la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.