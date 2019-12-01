Israel intensifica su ofensiva en Gaza; reportan 71 palestinos muertos tras bombardeos

Israel intensifica su ofensiva en Gaza; reportan 71 palestinos muertos tras bombardeos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 15:44:30
Jerusalén, a 20 de septiembre de 2025.- El ejercito israelí continuó este sábado su ofensiva en a ciudad de Gaza y en la franja en general, con operaciones que incluyeron la desnutrición de túneles subterráneos y estructuras con explosivos, dejando al menos 71 palestinos muertos.

La escalada militar ocurre en la antesala de un anuncia previsto para el próximo lunes, cuando al menos 10 países, entre ellos Australia, Bélgica, Gran Bretaña y Canadá, reconocerán oficialmente a un estado palestino independiente, en vísperas de la Asamblea General de la ONU.

Durante la última semana, Israel ha intensificado la demolición de edificios altos en Gaza, combinada con ataques terrestres. Las fuerzas militares ya controlan los suburbios orientales de la ciudad y han bombardeado intensamente zonas como Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa.

De acuerdo con fuentes locales, estos ataques buscan allanar el camino para una ofensiva sobre el centro y el oeste de la ciudad de Gaza, áreas donde se concentra gran parte de la población desplazada por el conflicto.

 

 

