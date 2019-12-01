Israel destruye oficinas de la ONU para refugiados palestinos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:17:03

Gaza, Franja de Gaza, a 20 de enero 2026.- Las autoridades de Israel demolieron estructuras dentro del complejo de la Oficina de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ubicada en Jerusalén Este.

Por su parte, la Agencia condenó el acto y lo consideró una violación del derecho internacional.

Bajo la protección de las Fuerzas Armadas del Estado judío, varias excavadoras destruyeron varios edificios grandes y otras estructuras más pequeñas dentro del complejo

Cabe recordar que la UNRWA ha sido acusada de parcialidad por Jerusalén.

Por su parte, Jonathan Fowler, portavoz de la Oficina dijo a Reuters que las fuerzas israelíes entraron en el complejo alrededor de las 7 de la mañana hora local, obligaron a salir a los guardias de seguridad del complejo y luego trajeron excavadoras para comenzar a demoler los edificios del interior.