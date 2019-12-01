Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla Sumud; Greta Thunberg entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 07:41:02
Jerusalén, Israel, a 6 de octubre 2025.- El gobierno de Israel deportó a otros 171 activistas que fueron detenidos mientras viajaban a la Franja de Gaza en la flotilla Sumud con ayuda humanitaria, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Asimismo, en un comunicado, la dependencia detalló que entre las personas expulsadas del Estado judío, se encuentra la reconocida activista sueca Greta Thunberg.

De igual forma, indicó que los deportados fueron enviados a Grecia y Eslovaquia.

Cabe señalar que, al corte de esta edición las autoridades israelíes han deportado a más de 340 personas de las 470 que detuvo su Armada a unas 80 millas náuticas del enclave palestino.

Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

