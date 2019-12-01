Israel comete genocidio en Gaza, aseguran expertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 12:16:50

Jerusalén, Israel, a 1 de septiembre 2025.- Las acciones de Israel en Gaza son constituyentes de actos de genocidio, aseguraron expertos en una declaración conjunta, en la que instaron al gobierno del Estado judío a cesar los ataques contra civiles y el “desplazamiento forzado” de la población.

Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio en el Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)”, afirmó en un comunicado la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS).

De acuerdo con los especialistas, las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel también constituyen “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

Por lo anterior, la asociación civil recordó que la Corte Internacional (CIJ) de Justicia encontró plausible que el Estado judío cometa un genocidio y le solicitó a su gobierno que se adhiera a las órdenes del Tribunal.

Cabe mencionar que el primer ministro israelí, Benjamín Netayahu está acusado por “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.