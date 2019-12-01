Israel ataca Gaza de nueva cuenta a pesar de alto al fuego; acusa entrega de rehenes falsos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 13:17:56

Jan Yunis, Israel, a 1 de noviembre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron de nueva cuenta la Franja de Gaza, a pesar del alto al fuego que se implementó el pasado 10 de octubre.

En ese sentido, el Ejército israelí acusó a Hamás de entregar los cuerpos de tres personas que no corresponden a los de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023, día en el que comenzó la guerra.

De acuerdo con autoridades del enclave palestino, la mañana del 1 de noviembre se escucharon disparos y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, la mayor ciudad en el sur de la Franja.

Cabe señalar que desde el día que se acordó la tregua, el Estado judío lanzó bombardeos masivos sobre Gaza en dos ocasiones, tras acusar a Hamas de violar el acuerdo de cese el fuego.

Los ataques aéreos del 19 de octubre causaron al menos 45 muertos en la franja costera y los bombardeos del pasado 28 de octubre dejaron 104 fallecidos, según fuentes del Ministerio de Salud del enclave.