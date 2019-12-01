Israel ataca a miembros de grupo extremista palestino en Doha; Catar abre investigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:51:42

Doha, Catar, a 9 de septiembre 2025.- Israel atacó a “varios miembros de la oficina política del movimiento que gobierna la Franja de Gaza en Doha”, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, quien comentó que su país lanzó una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”.

A través de un comunicado, el Gobierno catarí condenó “enérgicamente” esta acción del Estado judío “contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha”, sin identificar quiénes eran.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes”, afirmó el portavoz.

“Si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles”, sentenció Al Ansari.

Por su parte, el Ejército israelí anunció un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.