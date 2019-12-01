Israel asegura haber destruido centro de investigación espacial clave de Irán

Israel asegura haber destruido centro de investigación espacial clave de Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 11:52:19
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Tel Aviv, Israel, a 14 de marzo 2026.- El Ejército de Israel aseguró que en el marco de su última gran oleada de ataques sobre Teherán, destruyó un centro “clave” para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensa aérea de Irán.

“Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron el principal centro de investigación espacial de la Organización Espacial Iraní, perteneciente a las fuerzas del régimen”, se detalló en un comunicado oficial.

Asimismo, en la nota se indicó que, supuestamente, dichas instalaciones albergaban “laboratorios estratégicos” utilizados para la investigación y el desarrollo de satélites militares con diversos fines, incluyendo “vigilancia, localización de objetivos y ataques guiados hacia objetivos en Oriente Medio”.

Además, se indicó que el día anterior, la Fuerza Aérea Israelí atacó un comando de inteligencia en el cuartel militar de Jatam al Anbiya y a combatientes de la fuerza paramilitar iraní Basij estacionados en distintos puntos de control de la capital iraní.

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