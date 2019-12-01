Irán responde a Trump y asegura que el Estrecho de Ormuz está cerrado

Irán responde a Trump y asegura que el Estrecho de Ormuz está cerrado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 07:58:53
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Teherán, Irán, a 13 de julio 2026.- La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo controlado por Irán, mencionó que luego de la más reciente oleada de ataques por parte de Estados Unidos, decidió cerrar totalmente el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Lo anterior, luego de que el presidente Donald Trump aseguró que la vía marítima está abierta para que circulen los barcos comerciales.

“Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz”, mencionó la PGSA en X.

Además, indicó que: “Tan pronto como se restablezcan la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes según el calendario previsto y se expedirán los permisos necesarios”.

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