Irán rechaza propuesta de paz de Trump y presenta Plan de 10 puntos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:45:37

Teherán, Irán, a 7 de abril 2026.- El gobierno de Irán rechazó formalmente la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y presentó su propio plan de 10 puntos en el que destaca el deseo de poner fin definitivo a las hostilidades.

De igual forma, Teherpan rechazó la presión internacional que busca una pronta reapertura del estrecho de Ormuz.

El régimen de ayatolás dio su respuesta a través de Pakistán, que funge como país mediador en la crisis del Medio Oriente.

El texto iraní consta de diez puntos, entre los que destacan, además del término de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción de su territorio, el cual acusan fue devastado por los ataques de EEUU e Israel.

En la previa, el mandatario estadounidense advirtió que si Irán no aceptaba su propuesta “podría ser arrasado en una sola noche”.