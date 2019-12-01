Irán rechaza propuesta de paz de Trump y presenta Plan de 10 puntos

Irán rechaza propuesta de paz de Trump y presenta Plan de 10 puntos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:45:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, a 7 de abril 2026.- El gobierno de Irán rechazó formalmente la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y presentó su propio plan de 10 puntos en el que destaca el deseo de poner fin definitivo a las hostilidades.

De igual forma, Teherpan  rechazó la presión internacional que busca una pronta reapertura del estrecho de Ormuz.

El régimen de ayatolás dio su respuesta a través de Pakistán, que funge como país mediador en la crisis del Medio Oriente.

El texto iraní consta de diez puntos, entre los que destacan, además del término de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción de su territorio, el cual acusan fue devastado por los ataques de EEUU e Israel.

En la previa, el mandatario estadounidense advirtió que si Irán no aceptaba su propuesta “podría ser arrasado en una sola noche”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desalojan a campesinos y transportistas del Arco Norte; reabren la vialidad
Capturan a cocodrilo de 3 metros en playa de Oaxaca; será reubicado
Caos en la Siglo XXI: trailer arrastra varios vehículos en la peligrosa “Bajada de las Iguanas” en Arteaga, Michoacán 
Ataque de comando contra base de seguridad en Tarecuato, Michoacán, causa de mega operativo militar en Chavinda: Comando huyó abandonado lanzagranadas, cartuchos y vehículos 
Más información de la categoria
Niño es obligado a descender de automóvil y lo abandonan en calles de CDMX; video genera indignación
Salvó a cuatro niños del mar, pero la corriente lo venció: así murió Gilberto en Sonora
Trump advierte que "esta noche morirá toda una civilización", tras rechazo de Irán a su propuesta de paz
Empleada de Pemex, anfitriona de los "XV años del siglo en Tabasco"; con salario de 38 mil pesos paga casas y BMW al contado
Comentarios