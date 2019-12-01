Irán ofreció a EEUU suspender su programa nuclear por 5 años, asegura NYT

Irán ofreció a EEUU suspender su programa nuclear por 5 años, asegura NYT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:43:06
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Nueva York, Estados Unidos, a 14 de abril 2026.- El gobierno de Irán ofreció a Estados Unidos, la suspensión hasta por cinco años de su programa nuclear, durante las negociaciones de paz celebradas en Islamabad, Pakistán, la semana pasada, según informó The New York Times (NYT).

El medio que cita a funcionarios de ambos países, indicó que, Teherán planteó detener estas actividades por el mencioando periodo de tiempo, en respuesta a la exigencia de Washington de una suspensión mucho más prolongada, de alrededor de dos décadas.

Igualmente, la República Islámica  insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.

Cabe señalar que la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance, rechazó de inmediato ambas propuestas iraníes, al señalar que se mantienen ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar.

Mientras tanto, se detalló que existe sobre la mesa la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones presenciales.

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