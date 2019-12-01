Irán lanza ofensiva contra Bahréin, Kuwait y Qatar; aseguran que es respuesta a ataques de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 11:50:21

Teherán, Irán, a 17 de julio 2026.- El Ejército iraní lanzó una ola de ataques contra puntos estratégicos de Qatar, Baréin y Kuwait, como respuesta a la ofensiva de Estados Unidos en su territorio, confirmaron fuentes gubernamentales.

En se sentido, el sistema antimisiles interceptó “varios ataques contra el Estado”, que fueron reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) difundidos por la agencia Tasnim.

Igualmente, los reportes de Irán hablan de “varias explosiones fuertes” en Qatar, incluido un ataque con misiles balísticos contra Al-Udeid, una importante base militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

Además, la agencia Fars, también vinculada a la IRGC, aseguró que al menos tres misiles impactaron en base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin.

Al respecto, la agencia oficial iraní IRNA señaló que el Ejército de su país “atacó con drones destructivos Arash” la base de Sakhir, en Baréin, donde había helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó nuevos ataques iraníes durante la madrugada, que incluyeron el uso de misiles y drones para destruir sistemas de radares militares estadounidenses.