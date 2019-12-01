Irán declara que el Estrecho de Ormuz está "totalmente abierto" hasta el fin de la tregua con EEUU

Irán declara que el Estrecho de Ormuz está "totalmente abierto" hasta el fin de la tregua con EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:17:07
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Teherán, Irán, a 17 de abril 2026.- Irán declaró que el Estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles 22 de abril.

Lo anterior, como respuesta al inicio de la tregua de 10 días entre Israel y Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, la apertura del paso marítimo estratégico.

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