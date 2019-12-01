Irán acusa a EEUU e Israel de atacar la instalación nuclear de Natanz

Irán acusa a EEUU e Israel de atacar la instalación nuclear de Natanz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 14:17:06
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Teherán, Irán, a 21 de marzo 2026.- Irán acusó a Estados Unidos e Israel de lanzar un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

“El complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana”, informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

Asimismo, el organismo especializado aseguró que, luego de realizar evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos.

“No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”, se indicó en el texto.

Por su parte, la OEAI iraní denunció que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

Mientras tanto, el Ejército israelí dijo no estar al tanto de un ataque”.

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