Irán acordó no cerrar el Estrecho de Ormuz "nunca más", presume Trump

Irán acordó no cerrar el Estrecho de Ormuz "nunca más", presume Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 13:18:03
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Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que Irán accedió a no volver a cerrar nunca más el Estrecho de Ormuz, lo que calificó como un “día grandioso para el mundo”.

“Irán acordó no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz. ¡Ya no será utilizado como un arma contra el mundo!” escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Cabe recordar que horas antes, el líder republicano agradeció a la República Islámica por la apertura total del estrecho, por lo menos hasta el próximo 22 de abril, día en que termina el alto al fuego entre ambas naciones.

No obstante, el presidente Trump aseguró que a pesar de la medida de Teherán, su Armada mantendrá el bloqueo hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

En ese sentido el líder estadounidense predijo que “este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”.

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