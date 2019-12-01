Inundaciones en Indonesia Sri Lanka dejan al menos mil 300 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:47:08

Sumatra, Indonesia, a 2 de diciembre 2025.- Las recientes lluvias monzónicas que se han registrado en varias partes del suroeste de Asia dejaron al menos mil 300 personas sin vida en Indonesia y Sri Lanka.

Por lo anterior, Gobiernos, fuerzas armadas y organizaciones de ayuda buscan dar asistencia a decenas de miles de damnificados en varios países.

La temporada de lluvias en dicha región tuvo registros históricos y presentó dos ciclones tropicales que afectaron a Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Un análisis de la agencia AFP que observó los datos meteorológicos del Gobierno estadunidense mostró que varias regiones de Asia afectadas por las inundaciones registraron las mayores cantidades de lluvia para un mes de noviembre desde 2012.

En la provincia indonesia de Aceh, una de las regiones más afectadas, los pobladores dijeron al medio citado que solo pocas personas pueden salir para acumular provisiones.

"El acceso por carretera está prácticamente cortado en las zonas afectadas por las inundaciones", aseguró Erna Mardhiah, de 29 años, "La gente está preocupada por quedarse sin combustible", añadió.

Por su parte, el Gobierno indonesio anunció el envío de 34 mil toneladas de arroz y 6.8 millones de litros de aceite de cocina a las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental,

En Sumatra el balance de víctimas subió este martes a 712 muertos y al menos 500 desaparecidos, anunció la agencia de gestión de catástrofes.