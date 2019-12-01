Intimidan buque ruso con combustible que se dirigía a Venezuela; buque de guerra estadounidense se cruzó en su trayectoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 14:46:45

Caracas, Venezuela, 21 de noviembre del 2025.- Un petrolero ruso sancionado realizó un giro en “U” cuando se dirigía a Venezuela, luego de que un buque de guerra estadounidense se cruzara en su trayectoria cerca de la costa venezolana, según datos de seguimiento recopilados por el medio de comunicación Bloomberg.

El petrolero, identificado como El Seahorse, avanzaba hacia Venezuela para entregar un cargamento de combustible el 13 de noviembre, cuando el destructor estadounidense USS Stockdale se colocó frente a su ruta. Tras este movimiento, El Seahorse modificó su rumbo hacia Cuba. El buque de guerra, por su parte, continuó navegando cerca de aguas territoriales venezolanas con destino a Puerto Rico.

Desde entonces, el petrolero ruso ha intentado aproximarse a Venezuela en dos ocasiones, pero retrocedió ambas veces y permanece detenido en el Caribe.

Las razones del acercamiento del USS Stockdale al navío ruso no han sido aclaradas, y un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos evitó hacer comentarios. El destructor llegó al Caribe a finales de septiembre como parte de un despliegue de más de una docena de buques estadounidenses que apoyan las operaciones antinarcóticos impulsadas por el presidente Donald Trump en la región.

El Seahorse está sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea, y forma parte de los cuatro petroleros rusos que transportan nafta hacia Venezuela, país también bajo sanciones.