Interceptan submarino con casi dos toneladas de estupefacientes en costa de Portugal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 14:10:52

Lisboa, Portugal, a 3 de noviembre 2025.- La Policía Judicial (PJ) y la Armada de Portugal, con la colaboración del Reino Unido y Estados Unidos, interceptaron un submarino que transportaba 1.7 toneladas de un estupefaciente sintético, que tenía como destino la península ibérica, informaron las autoridades.

De acuerdo con información oficial, en el vehículo acuático iban cuatro tripulantes junto con la cocaína, la cual sería distribuida a varios países europeos.

Se dio a conocer que en la operación denominada “El Dorado” también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de Estados Unidos, la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

De igual forma se informó que las diligencias fueron posibles debido a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa.

Dicho organismo está integrado por ocho Estados miembros de la Unión Europea (UE): Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.