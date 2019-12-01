Instalan catrinas y altar de muertos en la plaza Times Square de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 08:49:21

Nueva York, Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos instalaron catrinas gigantes y un altar de muertos en la plaza Times Square, ubicada en la ciudad de Nueva York.

“El propósito de este evento es compartir la cultura mexicana en Nueva York”, comentó a EFE Jorge Fierro, de la organización cultural Miztli.

La instalación también fue organizada por la ONG The Grand Ofrenda con el propósito de compartir las tradiciones mexicanas con las personas de “La Gran Manzana”.

En el altar se rinde tributo a personajes como Pedro Infante, José José, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Jenni Rivera y Chavela Vargas.

Además, está adornado con flor de cempasúchil, papel picado y calaveras de dulce, como se hace tradicionalmente en México.

Igualmente, en la zona hay mariachis y bailarines caracterizados como catrinas y catrines.