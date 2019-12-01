Instalan catrinas y altar de muertos en la plaza Times Square de Nueva York

Instalan catrinas y altar de muertos en la plaza Times Square de Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 08:49:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos instalaron catrinas gigantes y un altar de muertos en la plaza Times Square, ubicada en la ciudad de Nueva York.

“El propósito de este evento es compartir la cultura mexicana en Nueva York”, comentó a EFE Jorge Fierro, de la organización cultural Miztli.

La instalación también fue organizada por la ONG The Grand Ofrenda con el propósito de compartir las tradiciones mexicanas con las personas de “La Gran Manzana”.

En el altar se rinde tributo a personajes como Pedro Infante, José José, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Jenni Rivera y Chavela Vargas.

Además, está adornado con flor de cempasúchil, papel picado y calaveras de dulce, como se hace tradicionalmente en México.

Igualmente, en la zona hay mariachis y bailarines caracterizados como catrinas y catrines.

Más información de la categoria
ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León
Bala perdida cobra la vida del locutor David Castro “El Gallo” durante ataque armado en el Estado de México
Hallan cuerpo con vestimenta táctica, abandonado en carretera de Apatzingan, Michoacan
Automóvil se sale del camino y vuelca en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro; hay una persona herida
Más información de la categoria
ASF denuncia desvío de 7 mil 200 mdp de gobierno de Samuel García en Nuevo León
Lluvias inundan Los Cabos; vehículos terminan arrastrados hasta el mar
Claudia Sheinbaum propone trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres
De la austeridad a Disneyland: Funcionario del Bienestar que pregona "primero los campesinos", difunde postales de vacaciones de lujo en Europa; es de los principales promotores de Morón