Iniciará el Comando Central de Estados Unidos un bloqueo en los puertos iraníes a partir de este lunes

Iniciará el Comando Central de Estados Unidos un bloqueo en los puertos iraníes a partir de este lunes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 16:51:22
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Washington, Estados Unidos, a 12 de abril de 2026.- La tensión en Medio Oriente suma un nuevo episodio tras el anuncio de un operativo marítimo por parte de Estados Unidos que impactará directamente las actividades portuarias de Irán a partir de este lunes.

El Comando Central de Estados Unidos informó que iniciará un bloqueo en los puertos iraníes desde las 10:00 horas (tiempo del este), como parte de una medida que, aseguró, se aplicará sin distinción de banderas. Es decir, cualquier embarcación, sin importar su país de origen, que intente ingresar o salir de instalaciones portuarias iraníes, estará sujeta a esta disposición.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción abarcará la totalidad de los puertos y zonas costeras de Irán, lo que podría generar repercusiones en el comercio marítimo de la región.

Asimismo, el CENTCOM precisó que se mantendrá abierto el tránsito en el estrecho de Ormuz para aquellos buques que naveguen entre puertos que no pertenezcan a Irán, con el objetivo de evitar una interrupción total en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Finalmente, la autoridad militar estadounidense adelantó que proporcionará información adicional y directrices a las embarcaciones comerciales antes de que entre en vigor la medida, con el fin de facilitar su implementación y reducir posibles incidentes en la zona.

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