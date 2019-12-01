Inicia bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz; Trump advierte que destruirá buques iraníes

Inicia bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz; Trump advierte que destruirá buques iraníes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:48:20
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Teherán, Irán, a 13 de abril 2026.- En punto de las 10:00 horas tiempo de Washington D. C., Dio inicio el bloqueo del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, tal y como lo advirtió el presidente Donald Trump tras el fracaso en las negociaciones de paz con Irán.

En ese sentido, el mandatario estadounidense indicó en su cuenta de Truth Social que comenzará a “bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

Además, comentó que ordenó a su Armada que detenga a todos los buques que hayan pagado un “peaje ilegal” a la República Islámica para navegar por la vía marítima.

En un mensaje diferente, el líder republicano advirtió que su Ejército va a “eliminar de inmediato” a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo.

“Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal”, publicó en sus redes sociales el presidente Trump.

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