Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia de ICE en Florida

Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia de ICE en Florida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 09:30:14
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Miami, Florida, Estados Unidos, a 31 de octubre, 2026.- Tras ser capturada por autoridades estadounidenses en Miami, se dio a conocer que la ex presentadora de televisión, Inés Gómez Mont se encuentra retenida y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el estado de Florida.

Cabe mencionar que, si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó la detención de la mexicana, no detalló en qué instalación se encuentra presa, ya que en esa entidad hay dos instalaciones para procesar a inmigrantes.

Gómez Mont se encontraba prófuga de la justicia mexicana desde 2021, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al igual que ella, su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, está acusado de participar en un esquema fraudulento para desviar 2 mil 950 millones de pesos.

Las autoridades mexicanas aseguran que el matrimonio utilizó empresas factureras para simular operaciones y movilizar recursos provenientes de contratos otorgados entre 2016 y 2017 por la entonces Secretaría de Gobernación.

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