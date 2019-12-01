Incendios forestales en España dejan al menos 3 muertos, decenas de heridos y miles desalojados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:19:04

Madrid, España, a 14 de agosto 2025.- Los incendios forestales en España cobraron su tercera víctima mortal y suman decenas de personas lesionadas, así como más de 8 mil desalojadas.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana se mantiene con siniestros activos potenciados por las altas temperaturas que iniciaron con la Segunda Ola de Calor, hace 12 días.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), un total de 200 conflagraciones quemaron 148 mil 205 hectáreas de superficie en el país ibérico en lo que va de año, 84 mil 703 solo en la semana entre el 6 y 12 de agosto.

Se dio a conocer que la tercera víctima mortal fue un hombre de 37 años que murió tras haber sufrido quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo mientras combatía el fuego que comenzó en la provincia de Zamora.