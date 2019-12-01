Incendios forestales en España dejan al menos 3 muertos, decenas de heridos y miles desalojados

Incendios forestales en España dejan al menos 3 muertos, decenas de heridos y miles desalojados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:19:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madrid, España, a 14 de agosto 2025.- Los incendios forestales en España cobraron su tercera víctima mortal y suman decenas de personas lesionadas, así como más de 8 mil desalojadas.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana se mantiene con siniestros activos potenciados por las altas temperaturas que iniciaron con la Segunda Ola de Calor, hace 12 días.

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), un total de 200 conflagraciones quemaron 148 mil 205 hectáreas de superficie en el país ibérico en lo que va de año, 84 mil 703 solo en la semana entre el 6 y 12 de agosto.

Se dio a conocer que la tercera víctima mortal fue un hombre de 37 años que murió tras haber sufrido quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo mientras combatía el fuego que comenzó en la provincia de Zamora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere hombre de 74 años por aparente infarto en Plaza Las Américas de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Joven muere al someterse a cirugía estética en clínica de Monterrey; acusan a los responsables de negligencia médica 
Hallan cadáver decapitado en un canal de riego en Buenavista, Michoacán 
Se forma embudo nuboso en comunidad de Maravatío, Michoacán; no se reportan afectaciones
Más información de la categoria
Reducción de la pobreza en México, hazaña de la 4T: Claudia Sheinbaum
Salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos durante sexenio de AMLO
Nombra Bedolla a Sergio Miguel Cedillo como coordinador general de Gabinete
Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya
Comentarios