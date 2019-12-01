Incendio en fábrica de calzado deja al menos 28 muertos en China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:48:01

Jinjiang, China, a 9 de julio 2026.- Al menos 28 personas perdieron la vida en un incendio que inició en una fábrica de calzado en la ciudad de Jinjiang, de acuerdo con información oficial citada por medios estatales.

Según la información proporcionada por la agencia Xinhua, el fuego inició alrededor del mediodía (hora local) en una nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes.

Además, el medio de comunicación indicó que en el lugar había 237 trabajadores y dos transportistas externos en el momento del incendio, de las cuales 213 personas fueron evacuadas.

Igualmente se dio a conocer que dos de las víctimas fallecieron durante el traslado al hospital.

Por su parte, la televisión estatal CCTV indicó que una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta, donde había materiales de calzado acumulados en los accesos de seguridad.

Mientras tanto, el Ministerio de Gestión de Emergencias mencionó que los equipos locales de rescate movilizaron inicialmente 183 efectivos y 35 vehículos, pero debido a la magnitud del siniestro desplegaron a más de 500 efectivos.