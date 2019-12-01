Imputan a agente latino de ICE por atropellar a un migrante mexicano en Texas

Imputan a agente latino de ICE por atropellar a un migrante mexicano en Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 07:50:03
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Houston, Texas, Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- Un gran jurado de Texas determinó imputar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por atropellar con su vehículo a un migrante mexicano en la ciudad de Houston.

Lo anterior lo dio a conocer el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, quien agregó que Mario Alberto Morales ha sido acusado de agresión agravada en segundo grado con un arma mortal (el vehículo que conducía) por el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre, en agravio del ciudadano mexicano Miguel Parra Hernández.

Según cámaras de seguridad, el día del incidente, la víctima se encontraba en un estacionamiento, cuando, al intentar huir del agente, este los embiste con el vehículo oficial y le pasa por encima.

Al corte de esta edición Parra Hernández se encuentra bajo custodia federal en un centro de rehabilitación con lesiones graves, como múltiples fracturas, indicó la cadena ABC.

Se indicó que otros dos migrantes que habían sido detenidos por ICE ese mismo día se encontraban dentro de la camioneta y se declararon testigos de los hechos.

Por su parte, un portavoz de la agencia calificó la imputación como una “maniobra política” y defendió al agente, según información citada por el periódico The Washington Post.

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