ICE irrumpe en iglesia de Los Ángeles; captura a un mexicano y persigue a feligreses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:57:55

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 3 de febrero 2026.- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), irrumpió en una iglesia cristiana en donde amenazaron a los presentes y capturaron a un ciudadano mexicano, quien ya fue deportado, denunció la la administración de la sede religiosa.

“Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios por los hambrientos y, como resultado de las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a detenerlo”, dijo el pastor Ervin Adin Aguilón, que dirige la Iglesia en una conferencia de prensa.

El hombre religioso enfatizó que los agentes interrumpieron un “acto religioso” que está contemplado en la Biblia.

“Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas”, señaló el pastor Aguilón.

El incidente ocurrió el pasado 26 de enero, cuando, según un video que circula en redes sociales, los miembros de Hills United Methodist Church Hispanic Mission, en la ciudad de North Hills, del condado de Los Ángeles, llevaban a cabo una entrega de comida y una actividad de con niños y madres, como parte del ministerio de ayuda a la comunidad.

Además, se puede observar a los uniformados federales mientras ingresan al estacionamiento de la iglesia y comienzan a perseguir a los feligreses, entre ellos el mexicano Carlos Chávez, quien fue capturado.