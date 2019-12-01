ICE compra almacén en Nueva York para nuevo centro de detención; población muestra su rechazo

Fecha: 14 de Febrero de 2026
Chester, Nueva York, Estados Unidos, a 14 de febrero 2026.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), compró un almacén comercial en la ciudad de Chester, en el condado de Orange, ubicado en el estado de Nueva York, el cual se convertirá en un nuevo centro de retención de inmigrantes.

Asimismo, un portavoz de la agencia comentó a medios locales que la instalación formará parte de su red de infraestructuras para operaciones de detención bajo supervisión federal.

En un comunicado se detalló que se trata del antiguo almacén de Pep Boys, situado en el valle del Hudson, a 96 kilómetros de la ciudad de Nueva York.

El inmueble tiene una capacidad estimada de mil 500 personas y ahora forma parte del plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para adquirir instalaciones similares en varios estados, entre ellos Nueva York, para ampliar su red de centros de detención, según reveló el medio Bloomberg.

Cabe señalar que, en  una reunión que se celebró el pasado 30 de enero, la junta municipal de Chester en Orange votó por unanimidad una resolución para oponerse al centro de detención, destacó The Oracle, el periódico estudiantil de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).

Es de mencionar que el propietario de Pep Boys, Carl C. Icahn, fue asesor especial de Donald Trump durante su primera presidencia en 2017.

 

