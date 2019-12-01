Hospitalizan a dos menores afectados por gas lacrimógeno lanzado por ICE en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:58:52
Minneapolis, Minnesota, a 16 de enero 2026.- Dos menores de edad, entre ellos un bebé de seis meses, fueron hospitalizados tras ser alcanzados por el gas lacrimógeno que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lanzaron contra manifestantes en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo con la Oficina de Seguridad Comunitaria de la capital del estado, el infante se encontraba dentro de un vehículo que fue alcanzado por gases y comenzó a experimentar "dificultades para respirar".

"La familia trasladó al bebé a una casa cercana. Los informes también indicaron que el bebé había dejado de respirar", dijo la agencia en un comunicado.

El menor fue trasladado por bomberos y escoltado por la policía hasta un hospital en donde lo reportaron estable, pero en estado grave.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó sobre la detención de 12 personas involucradas en las últimas protestas contra la presencia de agentes federales en Minneapolis, donde la semana pasada un oficial de ICE mató a una mujer estadounidense de 37 años, identificada como Renee Good, madre de tres hijos.

