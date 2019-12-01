Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 10:40:41

Madero, Mich., a 19 de julio de 2026.- Un amplio operativo de búsqueda encabezado por elementos de la Guardia Civil permitió esclarecer en cuestión de horas la desaparición de un adulto mayor en el municipio de Madero, localizar el cuerpo de la víctima, recuperar el vehículo robado y detener a dos hombres que presuntamente participaron en el crimen.

La movilización se activó tras el reporte por la desaparición de Gerardo C., quien fue visto por última vez la mañana del 17 de julio en compañía de dos sujetos cuando abordaba su camioneta Chevrolet Tracker gris.

Con la información obtenida mediante reportes ciudadanos, la Guardia Civil coordinó un despliegue en distintas localidades del municipio, alertando a encargados del orden y efectuando recorridos en comunidades como El Caracol, San Diego, Moreno, El Tizate y Los Aguacates.

Gracias a la colaboración de habitantes de la zona, los agentes ubicaron la camioneta reportada sobre un camino de terracería. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron escapar corriendo, pero fueron perseguidos y finalmente asegurados por los elementos estatales.

Durante la revisión preventiva, los oficiales encontraron entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia con características propias de la metanfetamina, por lo que ambos fueron detenidos.

Tras su aseguramiento los dos hombres habrían revelado que privaron de la vida al propietario del vehículo para despojarlo de la unidad, dinero en efectivo y otras pertenencias, además de señalar el sitio donde ocultaron el cuerpo.

Con esa información, personal de la Guardia Civil se trasladó al paraje conocido como "El Perdido", sobre el camino que comunica Villa Madero con El Caracol, donde localizó el cadáver semienterrado entre tierra y maleza. La víctima presentaba lesiones producidas por arma blanca.

Los detenidos fueron identificados como Mario V. G., de 24 años, y Jesús Manuel G. M., de 49 años, ambos vecinos de Villa Madero, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones correspondientes. La rápida respuesta de la Guardia Civil, apoyada por la participación ciudadana, permitió no solo ubicar a los presuntos responsables, sino también esclarecer de manera preliminar el homicidio y recuperar el vehículo de la víctima en un lapso de pocas horas.